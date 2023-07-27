İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
27.07.2023 - 21:17 | | Emre AKAR-Zeki GÜNAL-Mustafa Mert KARACA-Burak KESKİNCİ/İSTANBUL, (DHA)
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surlarında da güzel görüntüler ortaya çıktı.