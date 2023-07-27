GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
ABONE OL

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

27.07.2023 - 21:17 | | Emre AKAR-Zeki GÜNAL-Mustafa Mert KARACA-Burak KESKİNCİ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surlarında da güzel görüntüler ortaya çıktı.

İstanbulda etkili olan yağmurun ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLER

Tarih verildi! Kamu kurumuna alım süreci başlıyor

Tarih verildi! Kamu kurumuna alım süreci başlıyor

8 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı

8 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada sürücünün ilk ifadesi ortaya çıktı

16 yaşındaki çocuk tabancayla annesini öldürdü

16 yaşındaki çocuk tabancayla annesini öldürdü