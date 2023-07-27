İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Rumelihisarı'ndan çekilen fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapsayan gökkuşağı dikkat çekerken, Beşiktaş'ta ve Fatih Surlarında da güzel görüntüler ortaya çıktı.