İstanbul'da dronlu takip! Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

22.01.2026 - 13:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bengül Arıca

İstanbul'da 45 noktada dron destekli trafik uygulaması yapıldı. Kurallara uymadıkları belirlenen 580 sürücüye ceza yağarken, 3 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince, şehir genelinde trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla dron destekli denetim gerçekleştirildi.

16 Ocak'ta İstanbul geneli 45 farklı noktada yapılan denetimlerde; 444 araca; "trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek", "trafik işaretlemelerine uymamak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek", "hatalı şerit değiştirme"den idari para cezası uygulandı.

3 araç trafikten men edilirken, ayrıca Karayolları Trafik Kanunun farklı maddelerinden 136 araca idari para cezası da kesildi.

