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İstanbul'da dev yasa dışı bahis SMS operasyonu: 24 şüpheli gözaltında, milyonluk varlıklara el konuldu

16.10.2026 - 10:17Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

İstanbul'da dev yasa dışı bahis SMS operasyonu: 24 şüpheli gözaltında, milyonluk varlıklara el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapmak amacıyla vatandaşların cep telefonlarına onayları dışında gönderilen toplu SMS ağlarına yönelik dev bir operasyona imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Android tabanlı bir yazılım üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis mesajı gönderildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda araç ve gayrimenkule el konuldu.

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İstanbul'da, yasa dışı bahis içerikli SMS gönderiminde kullanıldığı belirlenen sistem üzerinden 1 milyondan fazla mesaj gönderildiğinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen SMS operasyonunda tutuklanan şüphelilere ait dijital materyalleri inceledi. Yapılan incelemelerde, android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulama kullanıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, farklı şahıslara ait GSM hatlarını uygulamaya tanımladıkları ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS'ler gönderdikleri belirlendi. Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 Euro arasında gelir elde ettikleri, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi.

Bu kapsamda 16 Eylül tarihinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

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