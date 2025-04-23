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Gündemİstanbul'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini dışarı attı: O anlar kamerada
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İstanbul'da deprem paniği! Vatandaşlar kendilerini dışarı attı: O anlar kamerada

23.04.2025 - 13:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

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Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Öte yandan deprem anları da kameralara yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Deprem anları kameralara yansıdı.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi. Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı. Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı. Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

 

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