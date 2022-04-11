İstanbul'da deprem mi oldu 11 Nisan? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile İstanbul son dakika deprem haberleri!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Karadeniz açıklarında saat 20:40 sıralarında bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Depremin İstanbul ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD söz konusu depremin Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında saat 20.38'de 4,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine göre 20.38'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 12.9 kilometre.