İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
06.04.2023 - 10:00 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide mensuplarının yakalanmaları için çalışma başlattı. DEAŞ ve El Kaide mensuplarının kaldığı 7 ilçede 14 adres tespit edildi. Şüphelilerin evlerine sabah saatlerinden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.