İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide mensuplarının yakalanmaları için çalışma başlattı. DEAŞ ve El Kaide mensuplarının kaldığı 7 ilçede 14 adres tespit edildi. Şüphelilerin evlerine sabah saatlerinden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.