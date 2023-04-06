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İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

06.04.2023 - 10:00 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide mensuplarının yakalanmaları için çalışma başlattı. DEAŞ ve El Kaide mensuplarının kaldığı 7 ilçede 14 adres tespit edildi. Şüphelilerin evlerine sabah saatlerinden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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