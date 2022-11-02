İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyelerinin tespit edilmesi ve yakalanması için cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'daki DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekiplerince yapılan çalışmalarda daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan bazı şüphelilerin İstanbul'da yaşadıkları belirlendi. TEM polisi, şüphelilerin yakalanması için dün sabah saat 06.30'da Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye'ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi. İstanbul'da da örgüt adına çalışmalarına devam ettikleri belirlenen 6 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.