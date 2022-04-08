İstanbul’da cuma trafiği! Uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da cuma günü trafik erken başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 17.30’dan önce trafik yoğunluğu yüzde 60’ı geçti.
08.04.2022 - 17:48 |
İstanbul’da haftanın son iş gününde iftar için hazırlık yapan vatandaşlar, mesai saatinin sona ermesiyle evlerine dönüş için yollara döküldü.
Anadolu yakasında D-100 karayolunda çift yönlü trafik oluşurken, yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, yoğunluk ise yüzde 62 olarak ölçüldü.