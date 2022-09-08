İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 24 ilçede bugün başlıyor, 8 saate kadar sürebilir
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak. Bugün, yarın ve cumartesi günleri 24 ilçede farklı saatlerde uygulanacak. Elektrik kesintileri 8 saate kadar ulaşabilir.
08.09.2022 - 12:28 |
İstanbul genelinde bakım çalışmaları kapsamında çok sayıda mahalleye elektrik verilemeyecek.
KESİNTİNİN OLACAĞI İLÇELER:
-Arnavutköy
-Avcılar
-Bağcılar
-Bahçelievler
-Bakırköy
-Bayrampaşa
-Beylikdüzü
-Beşiktaş
-Beyoğlu
-Büyükçekmece
-Çatalca
-Esenyurt
-Esenler
-Eyüpsultan
-Fatih
-Gaziosmanpaşa
-Güngören
-Kağıthane
-Küçükçekmece
-Sarıyer
-Şişli
-Sultangazi
-Silivri
-Zeytinburnu
8 SAATE ULAŞABİLİR
Bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi 8 saate ulaşacak. Planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden de sorgulanabiliyor.