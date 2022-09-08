İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 24 ilçede bugün başlıyor, 8 saate kadar sürebilir

İstanbul genelinde bakım çalışmaları kapsamında çok sayıda mahalleye elektrik verilemeyecek.

KESİNTİNİN OLACAĞI İLÇELER:

-Arnavutköy

-Avcılar

-Bağcılar

-Bahçelievler

-Bakırköy

-Bayrampaşa

-Beylikdüzü

-Beşiktaş

-Beyoğlu

-Büyükçekmece

-Çatalca

-Esenyurt

-Esenler

-Eyüpsultan

-Fatih

-Gaziosmanpaşa

-Güngören

-Kağıthane

-Küçükçekmece

-Sarıyer

-Şişli

-Sultangazi

-Silivri

-Zeytinburnu

8 SAATE ULAŞABİLİR



Bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi 8 saate ulaşacak. Planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler BEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden de sorgulanabiliyor.