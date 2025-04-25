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İstanbul'da boşaltılan binalar görüntülendi!

25.04.2025 - 17:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da boşaltılan binalar görüntülendi!

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince Küçükçekmece'de hasarlı olduğu tespit edilen 5 binanın boşaltılmasına karar verildi. Boşaltılan binalar havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında 23 Nisan'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul genelinde ihbarları değerlendiriyor.

SENSÖR VE KAMERALI ARAÇLARLA İNCELENDİ

Küçükçekmece'nin Cennet, Yenimahalle, Fatih ve Yeşilova Mahalleleri'nden yapılan ihbarlar üzerine içerisinde sensör ve kameralar bulunan denetim aracıyla binalarda inceleme yapan ekipler, hasar tespit edilen 5 binanın detaylı incelemelerin ardından boşaltılmasına karar verdi. Tedbir amacıyla boşaltılan 5 bina havadan görüntülendi.

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