Bal arÄ±larÄ±nÄ±n Ã§oÄŸalma isteÄŸiyle her ilkbaharda yaÅŸanan oÄŸul verme dÃ¶nemi, vatandaÅŸlar arasÄ±nda tedirginlik yarattÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de arÄ±lar bir aÄŸacÄ±n Ã¼zerinde toplanÄ±rken, BaÄŸcÄ±larâ€™da ise bir apartmanda toplandÄ±. BaÄŸcÄ±larâ€™daki arÄ± kolonilerinin, arÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan toplanmasÄ± da cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. VatandaÅŸlar, arÄ±larÄ±n alerjisi olanlar iÃ§in tehlike yaratabileceÄŸini sÃ¶ylerken, Ä°stanbul Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Biyoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Fatih Dikmen, ÅŸehir iÃ§inde gÃ¶rÃ¼len arÄ± kolonileri iÃ§in kaygÄ±lanacak bir durumun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Â Â

BaÅŸakÅŸehirâ€™de arÄ±cÄ±lÄ±k yapan Ali ÅžahbenderoÄŸlu da, â€œÄ°lkbaharda, nisan mayÄ±s aylarÄ±nda yaparlar aslÄ±nda ama bu sene Ã§ok deÄŸiÅŸik bir mevsim var. Bu sene arÄ±cÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu sene. VatandaÅŸlar gÃ¶rdÃ¼kleri zaman kimseyi bulamazlarsa Ä°l TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bildirsinler" diye konuÅŸtu. Â Â

"Ä°STANBULâ€™DA BUNU GÃ–RMEK ÅžAÅžIRTICI"

Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Fatih Dikmen, â€œNisan sonundan itibaren Temmuzâ€™a kadar neredeyse MayÄ±s ve Haziran boyunca arÄ±larÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve bunun neticesinde fazla aÅŸÄ±rÄ± artÄ±p oÄŸul verme gibi davranÄ±ÅŸlar sergilediklerini gÃ¶rebiliriz. O yÃ¼zden tam mevsimi. Ä°stanbulâ€™da bunu gÃ¶rmek biraz ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ normalde ÅŸehir iÃ§lerinde pek arÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±lmÄ±yor. OÄŸul verme de genelde arÄ±cÄ±lÄ±k faaliyetinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerlerde ve onun yakÄ±nlarÄ±na doÄŸru oÄŸul topluluklarÄ± oluÅŸmaya baÅŸlar ama Ä°stanbul Ã§ok kalabalÄ±klaÅŸtÄ± ve ÅŸehir bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in hala kÄ±rsalda bu iÅŸi yapan insanlar olabiliyor. BahÃ§esi olan yerlerde, balkonunda arÄ±cÄ±lÄ±k yapan insanlar olabiliyor. Bunlar normalde Ã§evredeki insanlara zarar vermese bile zaman zaman oÄŸul verme dÃ¶nemlerinde oradan kaÃ§Ä±p, Ã§eÅŸitli evlerin bahÃ§elerine, Ã§atÄ±larÄ±na, parklara, aÄŸaÃ§lara kÃ¼melenmiÅŸ oÄŸullar ÅŸeklinde toplanabiliyorlar" dedi. Â

"Ä°STANBULâ€™DA ÅžU ANA KADAR CÄ°DDÄ° VAKA, RAPOR EDÄ°LMÄ°Åž DURUM SÃ–ZKONUSU DEÄžÄ°L" Â

Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Fatih Dikmen, â€œBu zararlÄ± bir durum deÄŸil, insanlar oÄŸul vermiÅŸ arÄ±lara yaklaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece. Tabi ki bunun en kÄ±sa sÃ¼rede oradan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, toplanmasÄ± gerekir ki daha sonra o alan arÄ± tarafÄ±ndan bir ev olarak benimsendiÄŸinde arÄ±larÄ±n tipik olarak bir evini koruma davranÄ±ÅŸÄ± vardÄ±r. YaklaÅŸan her canlÄ±ya sokmak suretiyle saldÄ±rmaya baÅŸlarlar. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok ciddi bir kaygÄ±lanacak durum olduÄŸunu sÃ¶yleyemeyiz. Benim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla Ä°stanbulâ€™da ÅŸu ana kadar Ã§ok ciddi vaka, olarak kaydedilmiÅŸ, rapor edilmiÅŸ durum sÃ¶z konusu deÄŸil. Devam ettiÄŸi sÃ¼rece sayÄ±larÄ± artabilir ama ne Ä°stanbulâ€™da bu ne Ä°stanbulâ€™da bal arÄ±sÄ± nÃ¼fusunun arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor ne de baÅŸka bir durumu gÃ¶steriyor. Tipik olarak mevsimsel sÃ¼recin bir devamÄ±" diye konuÅŸtu. Â Â

"Ä°NSAN FAALÄ°YETLERÄ°NÄ°N OLDUÄžU YERLERDE RÄ°SKLÄ° DURUM; ALINMASI GEREKLÄ°" Â

Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Fatih Dikmen, â€œYerleÅŸim yerlerine belli bir mesafenin altÄ±nda olmadan arÄ± kovanlarÄ± evlerde ya da bahÃ§elerde tutulamÄ±yor ama bu yÃ¶netmelik Ã§ok sÄ±kÄ± takip edilmediÄŸi iÃ§in ÅŸehir merkezlerinde, evlerde insanlarÄ±n arÄ±cÄ±lÄ±k yapabildiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Bal arÄ±sÄ± da diÄŸer canlÄ±lar gibi doÄŸal yaÅŸama hemen adapte olabilen canlÄ±lar. Biz onlarÄ± kovan iÃ§inde gÃ¶rÃ¼yoruz ama doÄŸada da normalde onlar Ã§eÅŸitli boÅŸluklarda kendi yuvalarÄ±nÄ± yapabilecek canlÄ±lar. Bir ÅŸekilde insan faaliyetinin olduÄŸu yerlerde riskli bir durum o yÃ¼zden zaten yetkililerin bir ÅŸekilde ona mÃ¼dahale etmesi ve almalarÄ± Ã¶nemli ve gerekli diyebiliriz" ifadelerini kullandÄ±. Â Â

"Ã‡OÄžALMAK Ä°Ã‡Ä°N YAPIYORLAR" Â Â

ArÄ±cÄ± Ali ÅžahbenderoÄŸlu, â€œOÄŸul verme sÃ¼reci, doÄŸal bir sÃ¼reÃ§. Her arÄ± oÄŸul vermez ama bazÄ± Ä±rklar oÄŸula daha yatkÄ±ndÄ±r. KraliÃ§e arÄ± yaÅŸlÄ±ysa, oÄŸul verir. GenÃ§se fazla oÄŸul vermez. ArÄ± kovanda Ã§ok sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ksa, kovanÄ±n iÃ§ine sÄ±ÄŸmayacak ÅŸekilde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±ksa da oÄŸul verir. DÄ±ÅŸarÄ± bir miktar arÄ± Ã§Ä±kar, kendisini rahatlatÄ±r. Bazen haberin olmadan Ã§Ä±kar gider, baÅŸka yere konar. Bazen aÄŸaÃ§, maÄŸara kovuÄŸuna girer, orada kendisine yer yapar ve orada yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r. Ä°lk Ã¶nce yakÄ±n Ã§evreye konar. Kimse almazsa uÃ§ar gider. Kimse almazsa bir iki gÃ¼n kalÄ±r ve orayÄ± da terk ederler. Oradaki iki Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k bir oÄŸul Ã§Ã¼nkÃ¼ sakin duruyor, kÃ¼me halinde duruyor. Ã‡oÄŸalmak iÃ§in yapÄ±yorlar" dedi. Â Â

"KORKULACAK BÄ°RÅžEY YOK" Â

ÅžahbenderoÄŸlu, â€œÄ°lkbaharda, nisan mayÄ±s aylarÄ±nda yaparlar aslÄ±nda ama bu sene Ã§ok deÄŸiÅŸik bir mevsim var. Bu sene arÄ±cÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu sene. 3-4 telefon geldi, arkadaÅŸlarÄ± yÃ¶nlendirdik. Genelde arÄ±cÄ±lar alÄ±yor. EÄŸer o bÃ¶lgede arÄ±cÄ± yoksa Ä°l TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne haber verilir, onlar alÄ±r. Biz de alÄ±p kovana koyuyoruz. ArÄ± denildiÄŸi zaman insanlarÄ± biraz Ã¼rpertiyor. Halbuki korkulacak hiÃ§bir ÅŸey yok. VatandaÅŸlar gÃ¶rdÃ¼kleri zaman kimseyi bulamazlarsa Ä°l TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bildirsinler. TarÄ±m mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ en yakÄ±n arÄ±cÄ±yÄ± arayabiliyorlar. VatandaÅŸlar gÃ¶rdÃ¼klerinde arÄ±larÄ± daÄŸÄ±tmasÄ±nlar. Hobileri varsa, muhakkak maske taksÄ±nlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yeni gelmiÅŸ arÄ± bir ÅŸey yapmaz ama birkaÃ§ gÃ¼n kalmÄ±ÅŸsa Ã§ok saldÄ±rgan olur. AlamÄ±yorlarsa hiÃ§ el sÃ¼rmesinler. Bir alerjisi varsa, penisilin iÄŸnesine alerjisi olana arÄ± da alerji yapÄ±yor. Ã–lÃ¼me kadar gÃ¶tÃ¼rÃ¼r" diye konuÅŸtu. Â

"Ã‡OK OLDUÄžU Ä°Ã‡Ä°N Ä°NSAN KORKUYOR" Â

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de sahilde gezen Sabire Turan, â€œÃ‡ok korktum Ã§Ã¼nkÃ¼ bayaÄŸÄ± var, toplanmÄ±ÅŸlar. Ben buraya hep geliyordum, ilk defa gÃ¶rdÃ¼m. Bu yÃ¼zden Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Ã–nceden arÄ± beni sokmuÅŸtu bÃ¼yÃ¼k ihtimalle sokarlar ama yaklaÅŸmadÄ±kÃ§a bir ÅŸey yapacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Bence bu arÄ±lar buradan kaldÄ±rÄ±lmalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ burasÄ± Ã§oluk Ã§ocukla da doluyor. Ã‡ok olduÄŸu iÃ§in de insan korkuyorÃ¶ ifadelerini kullandÄ±. Pelin YalÃ§Ä±n da, â€œÃ‡ok tehlikeli bir durum. Bir alerjisi olan iÃ§in de Ã§ok tehlikeli. Buna bir bakÄ±lmasÄ± lazÄ±m. YanÄ±na yaklaÅŸmamak lazÄ±m. BakmalarÄ± gerekiyor ama ilgilenmiyorlar demek kiÃ¶ dedi. NazlÄ± ÅžengÃ¼n, â€œBir Ã¶nlem alÄ±nabilir. Buna gelip belediyeciler bakabilir, Ã§ocuklara zarar vermemesi aÃ§Ä±sÄ±ndan iÅŸlem yapabilirler. Korkulur, alerjisi olanlar iÃ§in tehlikeli" diye konuÅŸtu.Â

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