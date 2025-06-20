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İstanbul'da bir ilk! Anadolu Yakası'nın o ilçesinde düğün salonları ücretsiz olacak

20.06.2025 - 15:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul'da bir ilk! Anadolu Yakası'nın o ilçesinde düğün salonları ücretsiz olacak

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, belediyeye bağlı nikah salonlarının evlenecek çiftlere ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Söz konusu teklif, Sultanbeyli Belediyesi haziran ayı Meclis Toplantısı’nda da kabul edilerek resmiyet kazandı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, belediyeye bağlı nikah salonlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

HAFTANIN HER GÜNÜ SALONLAR ÜCRETSİZ

Söz konusu teklif, Sultanbeyli Belediyesi haziran ayı Meclis Toplantısı’nda da kabul edilerek resmiyet kazandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tombaş, “Sultanbeyli’de ikamet eden vatandaşlarımızdan, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin nikah salonu tahsis ücreti artık alınmayacak. Böylece, evlenecek çiftlerimize kısmen de olsa maddi katkı sunmuş olacağız. Hayırlı olsun. Evlenecek tüm çiftlerimize şimdiden ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.

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