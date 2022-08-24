İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yaz yağışları geri dönerken, başta Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de şiddetli ve ani yağışlar beklenmesine karşın sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşek ile birlikte akşam saatlerinde İstanbul'da başladı. Gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı.

Kartal'da aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa’da sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve şiddetli yağışla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Gece itibariyle yağış ve fırtınayla başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin Teleferik ve Emek bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Marmara Denizi’nin Bursa'nın Mudanya ilçesine kıyılarından şimşekler gözlemlendi. Art ardına çakan şimşekler güzel görüntüler oluştururken bir yandan da tedirgin etti. Şimşeklerin çakması kısa süreli etrafı gündüze çevirdi. Birkaç gün öncesinden AFAD tarafından Bursa ve çevre ilçelerde yoğun yağışa karşı vatandaşlar uyarılmıştı. Bursa’da cuma gününe kadar aralıklarla yer yer yağışlar bekleniyor.

Balıkesir’in özellikle kuzey ilçelerinde gün boyu devam eden sağanak yağmur Balıkesir il merkezinde de akşam saatlerinde etkili oldu. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarı sonrasında Balıkesir’de de sağanak yağış başladı. Sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde ise Balıkesir il merkezinde kendisini gösterdi. Özellikle Bigadiç, Dursunbey gibi ilçelerde dolu yağışının kısa süreli etkili olduğu Balıkesir’de İvrindi ilçesi önemli ölçüde gün boyunca yağış aldı. Yer yer su baskınlarının yaşandığı ilçelerin aksine Balıkesir il merkezinde ise sakin bir yağış görüldü. Organize Sanayi Bölgesinin bulunduğu Savaştepe yolunda ise fırtına vardı. Yağışların yarın da devam edeceği öğrenildi.