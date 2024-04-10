İstanbul'da bayramın ilk gününde trafik yüzde 1'e düştü

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.