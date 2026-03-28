İstanbul'da at paniği: Trafiği birbirine kattı

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolsüz şekilde ilerleyen at ve bağlı olduğu at arabası, sokakta park halinde bulunan otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa çıkarken, bazıları at arabasının peşine koştu.

İddiaya göre olay sonrası yakalanan bir kişi atın sahibi olduğunu önce kabul etti, ardından inkar etti. Araç sahipleri ise karakola giderek şikayetçi oldu.

'AT ÇARPTI DEYİNCE GÜLDÜLER'

Aracı ağır hasar alan Miyazer Taşdemir, "Arabamız park halindeydi. Komşularım arayıp haber verdi. Dışarı çıktığımızda aracımızın kullanılamaz hale geldiğini gördük. At arabasını yakaladık ama sahibi olduğunu kabul etmedi. Karakola gidip şikayetçi olduk. 'İstanbul'da at çarptı' deyince kimse inanmadı. Çok mağduruz. Daha kötü bir şey de olabilirdi" dedi.

'ÇATI DÜŞTÜ SANDIK'

Diğer araç sahibi Akif Cansar ise, "Saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültü duyduk. Çatı düştü sandık. Dışarı çıktığımızda at arabasının araçlara çarptığını gördük. Benim aracımda hafif hasar var ama komşumuzun aracı ağır hasar aldı. O saatlerde sokakta çocuk olmaması büyük şans" diye konuştu. Mahalle sakinleri bölgede başıboş hayvanların tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını isterken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.