İstanbul'da araç parka savruldu: 1 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan B.U. (23) yönetimindeki 34 HUU 922 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil taklalar atarak trafik levhası ile bir ağacı yerinden söktü ve parka savruldu. Araç, çalılıklara girerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.