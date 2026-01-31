İstanbul'da akaryakıt istasyonunda yangın: 2 minibüs alev alev yandı

Yangın, saat 04.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bulunan minibüste çıktı. İstasyonda park halinde olan bir minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsün yanında bulunan diğer minibüse de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, akaryakıt istasyonunda geniş güvenlik önlemi alırken, yangının pompalara sıçraması önlendi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında minibüsler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.