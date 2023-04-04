Ä°stanbul'da 5 katlÄ± iÅŸ merkezinin terasÄ±ndaki uyuÅŸturucu serasÄ±na operasyon!

Kartal AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, uzun sÃ¼redir takip ettikleri Cumhuriyet Mahallesi Serin Sokak'ta 5 katlÄ± bir iÅŸ merkezinin teras katÄ±na operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda ÅŸÃ¼phelilerin teras katÄ±nda uyuÅŸturucu Ã¼retim serasÄ± kurduklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Operasyonda satÄ±ÅŸa hazÄ±r ve kurutma aÅŸamasÄ±nda kilolarca uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. YapÄ±lan aramalarda teras katÄ±nda saksÄ±lar ve Ã§uvallar iÃ§inde gÃ¼brenin bulunduÄŸu da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Polis kaÃ§an ÅŸÃ¼phelileri yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.