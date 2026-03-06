İstanbul'da 4 ilçede büyük operasyon! 10 kişi yakalandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİstanbul'da 4 ilçede büyük operasyon! 10 kişi yakalandı
06.03.2026 - 09:25Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Bağcılar, Bakırköy, Kartal ve Arnavutköy'de iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarıyla korku salan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarla 10 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

Ekipler, 22 Ocak'ta Bağcılar'da iş yeri sahibini tehdit, 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahibini tehdit, 20 Şubat'ta Kartal'da iş yeri kurşunlama ve 1 Mart tarihinde Arnavutköy'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan şüphelilerin bulundukları adresleri tespit etti.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen 4 ilçedeki adreslere bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

