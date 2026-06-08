Sakarya'da toplu taşıma krizi! Saatte bire düşünce isyan başladı

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Belediyenin ulaşım politikalarını eleştiren Ali Bektaş, "Zaten belediye çalışıyor. Her yerde belediye arabası var. Zaten bedava da taşıyor. Biz de bir şey kazanmıyoruz. Belediye çalışsın, biz de saatte bir olacak şekilde arabalarımızı çalıştıralım. Vatandaşı da böyle fazla mağdur etmeden derdimizi anlatalım, amacımız bu. Bir vatandaşı taşımanın maliyetiyle ilgili çalışma yaptık, yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Bir vatandaşı taşımanın maliyeti 32 lira. Bir arkadaş var, ulaşım uzmanı olduğunu iddia ediyor kendisi, onun söylediğine göre bu maliyet 36 lira. Yani 36 liranın altında bir vatandaşı taşıyorsak zarar ediyoruzdur" dedi.