Sakarya'da toplu taşıma krizi! Saatte bire düşünce isyan başladı
Sakarya'da minibüs ve dolmuş esnafı, artan işletme maliyetlerini ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma fiyat tarifelerini gerekçe göstererek sefer sayılarını saat başı olacak şekilde düşürdü. Taşımacı esnafının bu kararı nedeniyle sıcak havada duraklarda uzun süreler beklemek zorunda kalan vatandaşlar mağduriyet yaşarken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı duruma müdahale etti
Sakarya genelinde dolmuş şoförlerinin sefer sayılarını azaltma eylemi sonucunda vatandaşlar duraklarda mağduriyet yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaşanan aksaklıklara müdahale etmeye çalışırken, Sakarya Minibüsçüler Odası Başkanı Ali Bektaş açıklamalarda bulundu.
Belediyenin ulaşım politikalarını eleştiren Ali Bektaş, "Zaten belediye çalışıyor. Her yerde belediye arabası var. Zaten bedava da taşıyor. Biz de bir şey kazanmıyoruz. Belediye çalışsın, biz de saatte bir olacak şekilde arabalarımızı çalıştıralım. Vatandaşı da böyle fazla mağdur etmeden derdimizi anlatalım, amacımız bu. Bir vatandaşı taşımanın maliyetiyle ilgili çalışma yaptık, yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Bir vatandaşı taşımanın maliyeti 32 lira. Bir arkadaş var, ulaşım uzmanı olduğunu iddia ediyor kendisi, onun söylediğine göre bu maliyet 36 lira. Yani 36 liranın altında bir vatandaşı taşıyorsak zarar ediyoruzdur" dedi.
Belediye otobüslerinin çok fazla yolcu taşıdığını savunan Bektaş, şunları kaydetti:"Belediye iki yıldan beri bedavaya yolcu çekiyor. 65 yaş yolcusu, engellisi, kartı olanı olmayanı hepsi biniyor. Bir de bunun yanında başkanımız indirim yapıyor herkese. İndirim yap ama burada bir esnaf var. Bir esnaf topluluğu var, 600 kişi var. Biz ne yapacağız? Düşünün ki bir lokanta açıyorsunuz. Kuru fasulyeyi 50 liraya satıyorsunuz. Yanınıza belediye lokanta açıyor, aynı ürünü 5 liraya satıyor. Olur mu böyle? Sen kamusun, zarar ediyorsun, ben ne yapayım? Eğer gerçekten biz istenmiyorsak buradan söylüyorum, dolmuşu-minibüsü, çalışmamızı istemiyorsalar bizi kapatsınlar, çalışmayalım."