İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

İstanbul'da saat 07.19 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Büyükçekmece olduğunu duyururken büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 7 km olarak paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak bildirdi.

MARMARAEREĞLİSİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde saat 04.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın bilgilerine göre; Marmara Denizi'nde, Silivri 'ye 24.39 kilometre uzaklıkta yerin 6.99 kilometre altında saat 00.00'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İSTANBULLULAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.