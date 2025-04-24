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İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

24.04.2025 - 07:32Güncellenme Tarihi:
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor. Saat 07.21'de hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.

İstanbul'da saat 07.19 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Büyükçekmece olduğunu duyururken büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Depremin derinliği ise 7 km olarak paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak bildirdi.

İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

MARMARAEREĞLİSİ'NDE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde saat 04.20 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın bilgilerine göre; Marmara Denizi'nde, Silivri 'ye 24.39 kilometre uzaklıkta yerin 6.99 kilometre altında saat 00.00'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde deprem AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

 İSTANBULLULAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerine dönmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.

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