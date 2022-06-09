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İstanbul'da 2 milyon captagon hap ele geçirildi! Ticaret Bakanı Muş duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da captagon cinsi 2 milyon uyuşturucu hap, Hakkari Esendere Sınır Kapısı'nda ise 742 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

09.06.2022 - 11:39 |
İstanbul'da 2 milyon captagon hap ele geçirildi! Ticaret Bakanı Muş duyurdu

Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gümrük muhafaza ekiplerimizce İstanbul’da yaklaşık 2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu hap; Hakkari Esendere sınır kapısında ise 742 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonlardan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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