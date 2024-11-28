İstanbul'da 10. Turkchem Fuarı ziyarete açıldı

Turkchem Eurasia, kimya sektörünün önde gelen üç prestijli kuruluşu; Avrupa Kimyasal Distribütörler Derneği (FECC), Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) ve Türkiye Kimya Derneği (TKD) tarafından destekleniyor. Bu katkılar, fuarın sektördeki liderliğini pekiştirirken uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesine yardımcı oluyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen Interdye & Textile Printing Eurasia da Türkiye’de Boyama ve Apre sektörünün sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD)’nin iş birliği ile düzenleniyor ve Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) ve Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİCHAD) tarafından güçlü bir şekilde destekleniyor.

KİMYA SEKTÖRÜ BİR ARAYA GELDİ

Fuar, Türkiye’nin kimya sanayisinde önemli bir dönüm noktasına ev sahipliği yaparak ilk ve tek etil asetat (C4H8O2) üretimini sektöre tanıttı. Tatlı bir kokuya sahip, renksiz bir sıvı olan etil asetat, hızlı buharlaşma özelliği ve çok yönlü kullanımıyla kimya endüstrisinin vazgeçilmez bileşenlerinden olma özelliği taşıyor. Çözücü olarak geniş bir kullanım alanına sahip olan etil asetat, boya, vernik, yapıştırıcı, mürekkep ve plastik üretiminde tercih edilmesi ile biliniyor. Ayrıca etil asetat düşük toksite ve hızlı buharlaşma özellikleri sayesinde çevre dostu bir alternatif sunuyor.

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Öte yandan, Turkchem Fuarı Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yaparak yerli üretimle gerçekleştirilen sitrik asit üretimini sektörle buluşturdu. Gıda sanayisi başta olmak üzere birçok alanda büyük öneme sahip olan sitrik asit gıdalarda bozulmayı ve mikroorganizma üremesini önleyerek ürünlerin raf ömrünü uzatmak için etkin bir çözüm üretiyor. Kimya sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşması olan fuar, 29 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

KİMYA SEKTÖRÜ TÜRKİYE’DE BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR

Turkchem’ın kimya sektöründe çok önemli bir fuar olduğunu ifade eden Artkim Group Kurucu Ortaklarından CEO Cengiz Yaman, “Fuarımız bir önceki düzenlediğimiz fuara göre yüzde 40 oranında bir artış gösterdi. Çünkü kimya sektörü olmadan hiçbir şey olmuyor. Kimya sektörü 30 tane ana sektöre ham madde veren bir sektördür. Gelişmiş güçlü ülkelerin hepsi kimya sektörüne yatırım yapan ülkelerdir. Dünya genelindeki ilk 10 ülkeye baktığımız zaman hepsinin kimya sektörü güçlenmiştir. 434 firma ile katılımcımız mevcut. 434 katılıcıdan 243 tanesi yabancıdır buda Türkiye’de kimya sektörüne verilen önemin göstergesidir. Kimya sektörü Türkiye’de büyüyor ve gelişiyor. Bizde bu sektöre katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

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Türkiye’nin kimya ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kimya Sektör Kurulu Başkanı Adil Pelister “Türkiye’nin kimya ve tekstil endüstrilerinde çevresel etkilerin azaltılması ve yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi yönündeki çabalar, sürdürülebilir çözümlere odaklanan fuarlarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu fuarlarda özellikle çevre dostu teknolojiler ve enerji verimliliği sağlayan ürünler katılımcılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Türkiye’nin kimya ihracatının yaklaşık yüzde 50’sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılması, AB düzenlemelerine uyumun sektöre olan katkısını daha da artırmaktadır. Türkiye’nin kimya sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için, AB standartlarına uyumlu üretim süreçleri ve iş modelleri geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Gebze’de kurulması planlanan Kimya Teknoloji Merkezi, sektörün Ar-Ge ve sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen stratejik bir adım olarak öne çıkmaktadır. Merkezin, üretim süreçlerini iyileştirerek yerli üretimi artırması, sektöre yönelik uzun vadeli bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlaması ve AB regülasyonlarına uyumun güçlendirilmesine destek olması beklenmektedir. Kimya sektörü, tekstil, otomotiv ve tarım gibi birçok alanda kritik bir rol oynamaktadır. Uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yerli üretimin artırılması amacıyla düzenlenen fuar ve etkinlikler, sektörün küresel rekabet gücünü artırırken sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına da önemli katkılar sunmaktadır. Bu tür organizasyonlar, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk ve inovasyon odaklı çözümlerin yaygınlaştırılmasına da öncülük etmektedir” ifadelerinde bulundu.

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SU TÜKETİMİNİ AZALTAN BİR POMPADIR

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Ürettikleri özel pompa cihazının su tüketimini azalttığını ifade eden Caner Mesuh Beyoğlu, “Kimya sektöründe bazı ürünlerin çalkalanması istenmiyor. Bu hareket ürünlerin yapısını bozar. Bu yüzden bizde geliştirdiğimiz cihaz ile ürünü pipetten su çeker gibi alıp götürülmesi gereken yere ulaştırıyoruz. Diğer pompalardan farklı olarak yüksek emiş gücüne sahiptir. Özellikle maden sektöründe çamurun transferinde çok su harcanır. Bu pompalarla daha koyu kıvamlı çamuru kolay transfer edebilirsiniz. Su tüketimini azaltan bir pompadır. Ayrıca çevre dostu diyelim” ifadelerini kullandı.