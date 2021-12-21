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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3. doz aşı yapılma oranının yüzde 20. 54 olduğunu açıkladı. Ali Yerlikaya, İstanbullulara 3. doz aşı olmada geç kalınmaması uyarısında bulundu.

21.12.2021 - 13:19 |
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzda 21 Aralık itibarıyla 1. doz 10.294.738, 2. doz 9.119.074, 3. doz 2.301.435 aşı yapıldı. 3. doz oranımız % 20.54. 2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım." ifadelerini kullandı.

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