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İstanbul Valisi Gül'den depremle ilgili manipülatif paylaşımlara karşı uyarı

24.04.2025 - 00:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İstanbul Valisi Gül'den depremle ilgili manipülatif paylaşımlara karşı uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyük deprem bekleniyor" şeklindeki manipülatif sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

 

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