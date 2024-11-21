İstanbul Valisi Gül: Evsizleri 112'ye bildirin

Vali Gül paylaşımında, "Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşerilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz. Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen" ifadelerine yer verdi.

Sebebi ne olursa olsun,

sokakta kalan hemşehrilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz.



Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112’ye bildirin lütfen.#İstanbul 🇹🇷 — Davut GÜL (@gul_davut) November 21, 2024