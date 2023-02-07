İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat verip uyardı! 'Trafiğe çıkmayın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "bugün ve yarın (Çarşamba) İstanbul, Yalova, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir’in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".



Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı Twitter'dan bugün ve yarın beklenen kar konusunda İstanbulluları uyardı.



Yerlikaya yaptığı paylaşımında, “Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da; Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” ifadelerine yer verdi.

Kıymetli Hemşehrilerim,



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;



🟨Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları 🟨Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️



⏰ 19.00'dan sonra



LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN‼️ pic.twitter.com/vZSHdKuQee — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023