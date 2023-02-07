İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat verip uyardı! 'Trafiğe çıkmayın'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından saat verip uyardı, "19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü "bugün ve yarın (Çarşamba) İstanbul, Yalova, batı kesimleri ağırlıklı olmak üzere Bursa ile Balıkesir’in kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".
Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı Twitter'dan bugün ve yarın beklenen kar konusunda İstanbulluları uyardı.
Yerlikaya yaptığı paylaşımında, “Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da; Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” ifadelerine yer verdi.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;
🟨Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları 🟨Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️
⏰ 19.00'dan sonra
LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN‼️ pic.twitter.com/vZSHdKuQee
DOĞU BÖLGELERDE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!
Kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AKDENİZ BÖLGESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA
Bu gece ve yarın (Salı) Batı Akdeniz (Antalya, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu) ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde (Mersin’in batısı ve iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve Kahramanmaraş’ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde yer yer hamleli (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, kar yağışı olan yerlerde tipi şeklinde yağış ve kar savrulması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.