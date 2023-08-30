İstanbul Valiliği'nden alkol kullanım ve satışına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yeni bir talimatta bulundu. Valilikten, alkole bağlı olarak artan tartışmaların ve huzursuzlukların son bulması amacıyla bir hatırlatma yazısı yayınlandı. Vali Davut Gül'ün imzasıyla yayınlanan yazıda yasağa uymayanlara 617 TL ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız. İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş; 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması, Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 - 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı, Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi, Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda) Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.