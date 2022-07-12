İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz belgeseli

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi şehitleri, gazileri ve tanıklarının birbirinden farklı hikayeleri, 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' adıyla belgesel oldu. Belgeselde çarpıcı röportajlar yer alıyor. Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık görsel bir arşiv niteliği de taşıyor. Belgeselin özel gösterimi yarın saat 19.30'da Atlas Sineması'nda yapılacak.