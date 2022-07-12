İstanbul Valiliği'nden 15 Temmuz belgeseli
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından 'Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar' belgeseli hazırlandı. Belgeselin özel gösterimi yarın akşam yapılacak.
12.07.2022 - 19:06 |
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi şehitleri, gazileri ve tanıklarının birbirinden farklı hikayeleri, 'Türkiye Aşkına Geride Kalanlar' adıyla belgesel oldu. Belgeselde çarpıcı röportajlar yer alıyor. Yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı ve 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olan belgesel, 45 dakikalık görsel bir arşiv niteliği de taşıyor. Belgeselin özel gösterimi yarın saat 19.30'da Atlas Sineması'nda yapılacak.