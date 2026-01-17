İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli fırtına geliyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.01.2026 - 18:33

Kaynak: AA

İstanbul Valiliğince, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın yol açabileceği ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

