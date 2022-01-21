İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 39 ilçede birden harekete geçildi

İstanbul Valiliği bütün İstanbullulara önemli çağrıda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından, ''Vatandaşlarımızı bu soğukta dışarıda bırakmamak için bir telefonunuz yeterli. 155 Polis İmdat Hattı #KimseDışarıdaKalmasın'' mesajını paylaştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''2019 Yılında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla 39 ilçemizde başlatılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması devam ediyor.

Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarından korunması için Kaymakamlıklarımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından yürütülen “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” çalışması sürdürülüyor.

Çalışma kapsamında, 39 İlçemizde evsiz/mekânsız durumda bulunan vatandaşlarımız anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan misafirlerimize, gerekli hallerde uzmanlarımız tarafından psikolojik destek sunuluyor.

Hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmaması için, bu çalışmaya bütün İstanbulluların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Çevrenizde evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, en yakın polis/jandarma karakoluna bildirmenizi veya 155 Polis İmdat Hattını aramanızı bekliyoruz.''