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İstanbul trafiğinde yoğunluk: Erken saatlerde başladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde yüzde 60’ı geçti.

30.10.2024 - 08:59 |
İstanbul trafiğinde yoğunluk: Erken saatlerde başladı

İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Her iki köprüde de yoğunluk başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köpüsü'ne giderken Uzunçayır-Beylerbeyi arası trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçükbakkalköy-Kavack arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrasya Tüneli çift taraflı olarak açık durumda.

Avrupa yakasında Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında yoğunluk var E-5'te. TEM'deyse Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor.

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