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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

İstanbul'da, bayramın ilk günü akşam saatlerinde trafik oranı yüzde 80'i buldu.

21.04.2023 - 18:39 | | DHA
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

Bayramın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar toplu taşıt araçlarında da yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ Tramvay ve Metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Tramvaya ve Metrobüs'e binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Cevizlibağ, D-100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. Saat 17.40 sıralarnıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

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