İstanbul Toplu Taşıma Yılbaşında Ücretsiz mi? İstanbul’da 1 Ocak’ta Metro, Otobüs ve Tramvay Ücretsiz Mi?

Haberin Devamı

1 Ocak 2026 Perşembe günü için toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Yeni yılın ilk günü özellikle kutlamaların yoğunlaştığı Beşiktaş, Taksim, Kadıköy ve Bağdat Caddesi gibi noktalara gidecek olan İstanbullular; 1 Ocak 2026 Perşembe günü metro, metrobüs ve İETT otobüslerinin bedava olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak 2026 metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak? Yılbaşında toplu taşımca ücretsiz mi?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA 1 OCAK 2026'TA ÜCRETSİZ: METRO, OTOBÜS VE TRAMVAY BEDAVA!

İstanbul’da 2026 yılbaşı günü toplu taşıma ücretsiz olacak! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Ocak 2026 Perşembe günü metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve Şehir Hatları vapurlarının ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul'da yaşayanlar ve ziyaretçiler, yeni yılın ilk gününde İstanbulkart ile tüm toplu taşıma araçlarını bedava kullanabilecek.

İSTANBUL KART'I YANINIZA ALMAYI UNUTMAYIN

1 Ocak 2026 tarihinde İstanbul’da, otobüs, metro, metrobüs, tramvay, füniküler ve Şehir Hatları vapurları ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbulkart kullanıcıları, toplu taşıma araçlarında herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecekler. Bu ücretsiz ulaşım fırsatından faydalanmak için kişiselleştirilmiş İstanbulkart yeterli olacak.

EKSTRA SEFERLER VE UZATILAN ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul'da yılbaşı gecesi ve 1 Ocak günü için ekstra seferler planlandı. İBB tarafından yapılan açıklamaya göre:

İETT otobüs hatlarında 370 ek sefer düzenlenecek.

Metro hatlarında 24 saat hizmet verilecek.

Tramvay ve füniküler hatları , yılbaşı gecesi 02:00’ye kadar çalışacak.

Metrobüs hatlarında ise 310 ek sefer düzenlenecek.

İstanbullular, yılbaşı kutlamalarının ardından toplu taşıma araçlarıyla daha rahat ve hızlı şekilde evlerine ulaşabilecekler.

Haberin Devamı

METRO HATLARI

Yılbaşı Gecesi Seferlerde Uzatma

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece;

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Ü. | Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Parseller

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarımızda seferlerimiz sabaha kadar devam edecektir.

T1 Kabataş-Bağcılar

(İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 22.00'den sonra Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacaktır.)

T3 Kadıköy-Moda

T4 Topkapı-Mescidi Selam

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatlarımız ile,

F1 Taksim-Kabataş

F4 Boğaziçi Üniversitesi | Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır.

Yılbaşı Gecesi Ulaşım ve İstanbulkart Kullanımı

İstanbul'da yılbaşı gecesi, toplu taşıma araçları, kutlamalar ve yoğunluk göz önünde bulundurularak daha uzun saatler hizmet verecek. 1 Ocak 2026 tarihinde, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz geçiş yapılabilecek. Yılbaşı akşamı ve ertesi gün, trafik sıkışıklığına karşı toplu taşıma tercih edenler için bu büyük bir fırsat olacak.

Haberin Devamı

İstanbul’da Yılbaşı Toplu Taşıma Ücretsiz Ulaşım Fırsatları

Metro, metrobüs, otobüs ve tramvay 1 Ocak’ta ücretsiz.

İstanbulkart kullanıcıları , yılbaşı günü ücretsiz seyahat edebilecek.

Ekstra seferler ve uzatılan çalışma saatleri sayesinde yoğunluk yaşanmayacak.

İstanbul’da Yılbaşında Ücretsiz Toplu Taşıma Nasıl Kullanılır?

1 Ocak günü İstanbul’daki toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmak isteyenlerin İstanbulkart kullanmaları yeterli olacak. İstanbulkart, otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi tüm ulaşım araçlarında geçerli olacak ve ücret kesilmeyecek. Bu uygulama, hem İstanbullulara hem de şehirdeki ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacak.