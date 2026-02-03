İstanbul merkezli şantiye hırsızlığı operasyonu: 9 tutuklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, farklı şehirlerdeki şantiyelerden yüksek maddi değere sahip bakır kablo ve inşaat malzemelerinin organize şekilde çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin oluşturduğu yapının liderliğini Doğukan Arslanhan’ın üstlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale’de toplam 66 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.