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İstanbul-Londra uçağında korku dolu dakikalar... Pilottan kuleye: Polise ihtiyacımız var

12.05.2025 - 15:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Londra Stansted uçuşunu yapmaya hazırlanan Pegasus uçağında bir yolcu uçakta bulunan yolculara saldırdı. Olay sonrası uçağın pilotunun "Uçakta kavga var polise ihtiyacımız var" şeklindeki konuşması kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları’nın PC-1169 sefer sayılı Airbus A321 NEO tipi uçağı İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamladı.

Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu koltuğunda bağırmaya başladıktan sonra kendisini engellemeye çalışan diğer yolculara saldırdı. Saldırgan yolcu etkisiz hale getirilirken, kabin ekibi durumu uçağın pilotuna bildirdi.

Olay üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrolörüyle irtibata geçerek "Polise ihtiyacımız var uçakta kavga var" sözleriyle durumu anlattı. Kuleyle pilot arasındaki konuşmalar kayıtlara geçerken, polis ekipleri saldırgan yolcuyu uçaktan indirdi.

Olay nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen-Londra Stansted seferi 1 saat 23 dakika gecikmeli yapıldı

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