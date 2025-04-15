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İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! 3 THY uçağı aynı anda kalkış yapacak

15.04.2025 - 14:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! 3 THY uçağı aynı anda kalkış yapacak

İstanbul Havalimanı’nda 'Üçlü bağımsız pist operasyonları' Perşembe günü 3 Türk Hava Yolları (THY) uçağı aynı anda kalkış yapmasıyla başlayacak.

 ABD’den sonra Avrupa’da ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılacak ve mevcut pistleri verimli hale getirecek 'Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları' uygulamasının başlamasına sayılı günler kaldı.

İstanbul Havalimanında yeni dönem 3 THY uçağı aynı anda kalkış yapacak

Operasyonlar Perşembe günü saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan 3 THY uçağının aynı anda havalanmasıyla başlayacak. 2022 yılının son çeyreğinde başlatılan proje kapsamında 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanında yeni dönem 3 THY uçağı aynı anda kalkış yapacak

Bu kapsamda, EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlanarak, üçlü bağımsız pist operasyonları kapsamında yeni hava sahasının tasarımı, havayolu şirketlerinin bilgilendirilmesi ve hava trafik kontrolörlerine yerli simülatörle eğitimler de verildi.

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