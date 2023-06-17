İstanbul Havalimanında tatil yoğunluğu yaşandı

İlk, ortaöğretim ve lise kademelerindeki okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci ile birlikte bu kurumlarda görev yapan yaklaşık 1 milyon 201 bin 138 öğretmen için 2022-2023 eğitim öğretim yılı dün itibariyle tamamlandı. Okulların kapanmasıyla birlikte hem yaz hem de Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanına geldi. İstanbul Havalimanında yoğunluk oluşması nedeniyle İGA ekipleri havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hem de dış hatlar kontuarlarında uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Havalimanından ailesiyle birlikte tatil için Van'a giden Merve Tongaç, “Karneler iyiydi, okul da iyiydi. Tatilde gezmeyi düşünüyorum sürekli evde kalmayacağım“ dedi. İstanbul Esenyurt'ta bir okulda öğretmenlik yapan ve tatil için İstanbul Havalimanından Isparta'ya ailesinin yanına giden Nur Sarı, "Eğitim öğretim yılımız bitti. Tüm öğrencilerime başarılar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Bol bol dinlenip, güzelce enerjik bir şekilde tekrar gelmelerini istiyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Öğrencilerim tatil süresi boyunca ders çalışmaya başlamadan önce oynayıp rahatlasınlar. Stresi attıktan sonra ufak ufak tekrarlar yaparlarsa iyi olur" diye konuştu.

Tatil için Gaziantep'e ailesinin yanına giden öğretmen Buse Küsbeci ise, “Öğrencilerime iyi bir tatil diliyorum. Bol bol kitap okusunlar. Herkese iyi tatiller diliyorum ve Kurban Bayramlarını kutluyorum. Onları çok seviyorum” ifadelerini kullandı.