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İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu! Tatilciler dönüyor

04.04.2025 - 15:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu! Tatilciler dönüyor

9 günlük Ramazan Bayramı'nı yurt içi ve yurt dışında değerlendiren vatandaşların kente dönüş yolcuğu başladı. İstanbul Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüşü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'a dönüşte havayolunu değerlendiren vatandaşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA bir dizi önlem aldı. İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli de bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri ise yurt dışından dönen yolcuların pasaport sırasında bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu.

İstanbul Havalimanında tatil yoğunluğu Tatilciler dönüyor

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