İstanbul böyle sünnet töreni görmedi! 3 milyon değerinde takı takıldı

Brukan aşiretinin Karslı üyelerinden iş insanı Ozan Aytemiz, 3 yaşındaki oğlu Doğu Sait Aytemiz'e Çekmeköy Ömerli'de sünnet düğünü yaptı. Aşiret mensubu ve yakınlarının katıldığı törende bol bol halay çeken davetliler, düğün yemeğinin ardından takı törenine geçti. 3 milyon lira değerinde takı toplanan törende nakit paraları 11 kişilik kirve heyeti tek tek saydı. Valize doldurulan paralar aileye teslim edildi. Brukan aşiretine mensup ailenin çocuklarına yaptığı sünnet düğünü gece boyu çekilen halayların ardından havai fişek gösterisiyle son buldu.