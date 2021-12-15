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İstanbul Boğazı'nda tanker arızalandı, gemi trafiği durdu!

İstanbul Boğazı'nda Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

15.12.2021 - 11:59 |
İstanbul Boğazı'nda tanker arızalandı, gemi trafiği durdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiisinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazında tanker arızalandı, gemi trafiği durdu

İstanbul Valiliği boğazda yaşanan tanker arızasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tankerin makine arızası yaşaması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi. 

İstanbul Boğazında tanker arızalandı, gemi trafiği durdu

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