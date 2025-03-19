İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
19.03.2025 - 17:22Güncellenme Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Bers isimli kuru yük gemisinin makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
Bakanlıktan, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, İstanbul Boğazı Gemi Trafiği, Bers isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşaması nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.
Bakanlık, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörünü ivedilikle olay yerine yönlendirdi.