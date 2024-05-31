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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği meydana gelen gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındı.

31.05.2024 - 08:38 |
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

 

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı