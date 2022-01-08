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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kurtarma römorkörü ile müdahale edildi

İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makina arızası yaşayan Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeki LECKO isimli gemiye, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ile müdahale edildi.

08.01.2022 - 22:28 |
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Kurtarma römorkörü ile müdahale edildi

İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makina arızası yaşayan Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeki LECKO isimli gemiye, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kılavuz Kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ile müdahale edildi. Müdahalenin ardından gemi, Büyükdere'ye emniyetle demirletildi.

 

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