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Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda arÄ±za yapan gemi kurtarÄ±larak demirletildi

Â Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda makina arÄ±zasÄ± yaÅŸayan Fox isimli kargo gemisi KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince AhÄ±rkapÄ±'ya demirletildi.Â

07.08.2022 - 10:16 | | Gamze ÅžÄ°MÅžEK / Ä°STANBUL, (DHA)-
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda arÄ±za yapan gemi kurtarÄ±larak demirletildi

Tuzla'dan Romanya'ya seyir halindeyken Ä°stanbul BoÄŸazÄ± gÃ¼ney giriÅŸinde makine arÄ±zasÄ± yaÅŸayan FOX isimli 120 metre boyundaki kargo gemisi, UlaÅŸtÄ±ma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± KÄ±yÄ± Emniyeti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-12 RÃ¶morkÃ¶rÃ¼ refakatinde saat 06.00 sÄ±ralarÄ±nda AhÄ±rkapÄ±'ya demirletildi.

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