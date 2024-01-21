İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rusya’dan İzmir’e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Perıa isimli tankerin demir atması nedeniyle; İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Gemiye, kuruluşumuz römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmektedir" ifadeleri yer aldı.