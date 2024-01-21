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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.

21.01.2024 - 13:46 |
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rusya’dan İzmir’e seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde Perıa isimli tankerin demir atması nedeniyle; İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Gemiye, kuruluşumuz römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

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