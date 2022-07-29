GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
ABONE OL

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu. Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kurtarılan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

29.07.2022 - 19:38 | | DHA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde ve 134 metre uzunluğundaki SPARTA isimli kargo gemisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası meydana gelmiştir. Söz konusu arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri yönlendirilerek müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kurtarılan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi. 

GEMİ DEMİRLETİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "SPARTA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

Ucuz konut müjdesi! TOKİ 81 ilde harekete geçti, aylık taksit 1.442 TL ve...

Ucuz konut müjdesi! TOKİ 81 ilde harekete geçti, aylık taksit 1.442 TL ve...

Komşuda helikopter kazası: 8 kişi hayatını kaybetti!

Komşuda helikopter kazası: 8 kişi hayatını kaybetti!

Dev asteroitler Dünya'ya yaklaşıyor! Tarih belli oldu

Dev asteroitler Dünya'ya yaklaşıyor! Tarih belli oldu