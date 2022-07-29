İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halinde ve 134 metre uzunluğundaki SPARTA isimli kargo gemisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası meydana gelmiştir. Söz konusu arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri yönlendirilerek müdahale edilmektedir. İstanbul Boğazında gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" denildi.

Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kurtarılan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

GEMİ DEMİRLETİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "SPARTA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.