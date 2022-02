İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Bakanlık duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde KURTARMA-6 Römorkörümüz refakatindeyken makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 m boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü.