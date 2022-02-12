İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Bakanlık duyurdu
Son dakika haberi... İstanbul Boğazı, Liberya bayraklı 295 metre boyunda ve yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü "CHENG MAY" isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
12.02.2022 - 17:35 |
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halindeyken İstanbul Boğazı girişinde KURTARMA-6 Römorkörümüz refakatindeyken makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 m boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. CHENG MAY isimli gemi, yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü.