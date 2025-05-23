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İstanbul Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 kişi kurtarıldı

23.05.2025 - 12:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 kişi kurtarıldı

İstanbul'da Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİ KURTARILDI

Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi kurtarıldı. İşçi ambulansla hastaneye götürülüyor.

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