İstanbul Bayrampaşa'da yol çöktü: 1 kişi kurtarıldı
23.05.2025 - 12:38Güncellenme Tarihi:
İstanbul'da Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.
İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İŞÇİ KURTARILDI
Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi kurtarıldı. İşçi ambulansla hastaneye götürülüyor.