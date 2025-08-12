GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul barajlarında doluluk oranı düşüyor
HaberlerGündem Haberleri İstanbul barajlarında doluluk oranı düşüyor

İstanbul barajlarında doluluk oranı düşüyor

12.08.2025 - 18:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul barajlarında doluluk oranı düşüyor

İstanbul'da etkili olan sıcak havanın etkisiyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3 olarak güncellendi. Su oranlarında dikkat çeken bir azalma görülürken, doluluk oranı yüzde 31.53 olan Alibey Barajı'ndaki kuraklık havadan görüntülendi.

Mega kent İstanbul'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının ardından geçen hafta aralıklı etkili olan yağmur yağışı barajlara yaramadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 48.3 oldu. Öte yandan en dolu baraj yüzde 66.1 ile Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 28.05'le Istrancalar oldu.

Alibey Barajı'ndaki kemer ortaya çıktı
Doluluk oranı yüzde 31.53 olan Alibey Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kuraklığın boyutu gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği görüntülere yansıdı.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli yüzde 46.81
Darlık yüzde 59.65
Elmalı yüzde 66.1
Terkos yüzde 53.1
Alibey yüzde 31.53
Büyükçekmece yüzde 47.76
Sazlıdere yüzde 41.93
Istrancalar yüzde 28.05
Kazandere yüzde 34.07
Pabuçdere yüzde 40.91

    Güncel Haberler

    İstanbul barajlarında doluluk oranı düşüyor
    #Gündem

    İstanbul barajlarında doluluk oranı düşüyor

    Kırıkkale'de hastane çalışanı, akrabalarına yeşil reçeteli ilaç yazdı!
    #Gündem

    Kırıkkale'de hastane çalışanı, akrabalarına yeşil reçeteli ilaç yazdı!

    Yöresel lezzet olmaya aday siyah domates: Yüksekova'da yetişiyor, iki kez ürün verdi!
    #Ekonomi

    Yöresel lezzet olmaya aday siyah domates: Yüksekova'da yetişiyor, iki kez ürün verdi!